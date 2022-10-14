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Nişanlandığı gece öldü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde nişanlanan ve gece saatlerinde Antalya’ya gitmek üzere yola çıkan 20 yaşındaki Umut Can Orhon, Korkuteli ilçesinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak araçta sıkışıp yaşamını yitirdi.

Yaşar ANTER
Yayınlanma: 00:22 - 14 Ekim 2022 Güncellenme:
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Nişanlandığı gece öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan 20 yaşındaki Umut Can Orhon, dün akşam saatlerinde 19 yaşındaki kız arkadaşı G.A. ile aile arasında nişan töreni düzenlenerek nişanlandı.

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Nişan töreninden sonra Antalya'ya gitmek üzere kullandığı 16 CED 70 plakalı otomobil ile yola çıkan Orhon, Antalya'nın Korkuteli ilçesi yakınlarında bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Şarampole yuvarlanarak takla atan otomobildeki Orhon, aracın hurda haline gelmesi ile sıkışarak feci şekilde yaşamını yitirdi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri Orhon'un yaşamını yitirdiği belirledi. Orhon‘un cenazesi Fethiye'nin Çiftlik Mahallesi Mezarlığı'nda bugün akşam saatlerinde düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi.

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