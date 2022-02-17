Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı

Kırıkkale'de öğrencileri taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 7 lise öğrencisi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale- Kırşehir karayolu Keskin Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale’den Keskin ilçesine öğrenci taşıyan Ramazan O. idaresindeki minibüs ile Timur K. yönetimindeki kamyon çarpıştı. Sürücüler ise yara almadan kurtuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan İ.O., S.D., S.O., M.O., M.D., E.O. ve M.O. ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ile Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bir süreliğine trafiğe kapanan Kırıkkale-Kırşehir karayolu araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.