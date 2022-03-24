Okul müdürü kediye tekme attı iddiasına soruşturma

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, lisede öğrencilerin okula aldığı kediyi tekmelediği ileri sürülen müdür Nuri B. hakkında soruşturma başlatıldı.

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Olay, yaklaşık 1,5 ay önce ilçeye bağlı Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, öğrenciler tarafından okula alınan kediyi gören lise müdürü Nuri B., kediyi dışarı çıkardıktan sonra tekmeledi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise “Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan, bir kediye yönelik şiddet haberine ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce soruşturma başlatılmış olup konu hassasiyetle takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi. (DHA)