Okulun 4’üncü katında pencereden düşen liseli Sudenur hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde öğrenim gördüğü okulun 4'üncü kat penceresinden düşen Sudenur Ongun, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Orhangazi ilçesi TOKİ bölgesinde meydana geldi. Okul binası tadilatta olduğu için Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu binasında eğitim veren 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi’nin 11’inci sınıf öğrencisi Sudenur Ongun, binanın 4’üncü katında bulunan sınıfın açık olan penceresinden düştü.

Bahçede olan öğrencilerin olayı okul idaresine bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ağır yaralanan Ongun, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Lise öğrencisi buradan da ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

İlçe Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Emniyet Müdürü Erol Yavuz ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile okul idarecileri hastaneye gelerek öğrencinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Haberi alarak hastaneye gelen anne ve baba ise sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatılırken, polis ekipleri okulda ve öğrencinin düştüğü yerde inceleme yaptı.

Sudenur Ongun, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti. DHA