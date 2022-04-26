Öldürüp yakmaya çalışmıştı… Cezası belli oldu

Bursa'da 'Poyraz Karayel' ve 'Hayat Yolunda' gibi dizilerde kameraman yardımcısı olan Serkan Topal'ı, bıçaklayarak öldürüp cesedini yakmaya çalıştıkları öne sürülen tutuklu sanıklar Muhammed Derviş ile kuzeni Zeynal Nevruz, ağırlaştırılmış müebbet ve 7şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Olay, Kestel ilçesinde 2020 yılının Kasım ayında meydana geldi. Jandarma ekipleri, yangın ihbarı üzerine gittikleri ormanda öldürülen bir gencin cesediyle karşılaştı.

Yakılmaya çalışıldığı belirlenen cesedin, “Poyraz Karayel’ ve ‘Hayat Yolunda’ gibi dizilerde kameraman yardımcılığı yapan Serkan Topal’a ait olduğu tespit edildi.

Cesedin bulunduğu bölgede araştırma yapan jandarma ekipleri kazma, kürek ve su şişeleri buldu.

Tanık ifadelerinden, akşam saatlerinde 1 kişinin, siyah renkli bir otomobille şüpheli şekilde çevrede dolaştığını belirleyen ekipler, araç üzerine yoğunlaştı.

Olay yerindeki içme suyunun, 5 kilometre uzaklıktaki bir marketten, siyah renkli bir otomobille gelen 3 kişi tarafından alındığı belirlendi.

Otomobilin plakasından marketten su aldığı belirlenen Muhammed Derviş, kuzeni Zeynal Nevruz ve kız arkadaşı Hülya S. gözaltına alındı.

Şüphelilerden Muhammed Derviş ile Zeynal Nevruz tutuklandı, Hülya S. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan tutuklu sanıklardan Muhammed Derviş, daha önce verdiği ifadesinde, arkadaşı Serkan Topalın, kendisine olan 30 bin lira borcunu ödemediğini belirterek, “Olay akşamı Zeynal’in evinde Serkan’ı da çağırarak alkol alıyorduk. Serkan, kız meselesini açtı. Ben de rahatsız olduğumu söyledim. Bana küfredip saldırmaya başladı. Kendimi korumak için masanın üzerindeki meyve bıçağını aldım. Rastgele sallamaya başladım. Araya giren Zeynal, kolundan yaralandı. O yarasına bakmaya gidince, Serkan yine arkamdan saldırdı. Kendimi korumak için yine elimdeki bıçağı salladım. Sonra olanları hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde Serkan yerde yatıyordu. Masanın üzerinde bulunan telefonunu ve cebinden banka kartını aldım. Zeynal’a telefonu satması için verdim. Banka kartından bir sefer ben, bir sefer de Zeynal para çekti. Çok üzgünüm ve pişmanım. Kaza ile Serkan öldü. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

Tutuksuz sanık Hülya S’nin, yöneltilen suçlamayı kabul etmediği mahkemede savunmasını yapan Zeynel Nevruz ise, “Muhammed, Serkan’dan alacağı olan 30 bin lirayı ödemesi için benden yardım istemişti. Olay akşamı, benim evde üçümüz alkol alıyorduk. Sohbet ediyorduk. Mutfakta nargile yaparken içeriden küfürlü, bağrışmalar duydum. Yanlarına gittiğimde Muhammed ile Serkan birbirlerine fiziksel olarak saldırıyorlardı. Araya girip ayırmak istedim. Muhammed’in salladığı bıçak koluma isabet etti. Kolumdan yaralanınca, kendimi banyoya kilitledim. Olanları görmedim. Kapıyı açtığımda Serkan’ı yerde yatarken gördüm. Serkan’ın telefonunu satmak için Muhammed bana verdi ancak satmadan geri getirdim. Kartıyla bankamatikten para çektim. Paranın hepsini Muhammed’e verdim. Cesetten kurtulmak için yapmış olduğumuz işlemleri, daha önce ayrıntılı olarak anlatmıştım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum diye konuştu.

Sanıklar, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Muhammed Derviş ve Zeynel Nevruz ve tutuksuz yargılanan Hülya S. ile tarafların avukatları ile öldürülen Serkan Topal’ın yakınları da katıldı.

Mahkeme heyetinin son sözlerini sorduğu Muhammed Devriş, “Böyle bir şey olsun istemezdim, çok pişmanım” derken, Zeynel Nevruz ile Hülya S. ise yöneltilen suçlamaları kabul etmeyip, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, suçlarını sabit gördüğü Muhammed Derviş ile Zeynal Nevruz’u, Tasarlayarak adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Hırsızlık suçundan ise 7’şer yıl hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanık Hülya S.’ye ise, Suç delillerini gizlemek suçundan 5 ay hapis cezası verip, hükmün geri bırakılmasını kararlaştırıldı.

Duruşma sonrası sanıklar ile öldürülen Serkan Topal’ın yakınları arasında çıkan gerginlik polis tarafından yatıştırıldı. (DHA)

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