Ölen şoförü bırakıp harcın derdine düştüler

Antalya'da direksiyonda kalp krizi geçiren Nusurettin Akçay'ın (61) kullandığı beton mikseri, park halindeki 3 araca çarptı. Kazada hayatını kaybeden Akçay'ın cansız bedeni, olay yerinden kaldırılmadan mikserdeki beton harcını almak için başka bir araç gönderilmesi dikkati çekti.

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Kaza, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Altınova Mahallesi’nde meydana geldi. Nusurettin Akçay, kullandığı 03 ABT 796 plakalı beton mikseriyle Ülker Sokaka geldiğinde direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan beton mikseri, park halindeki 48 LZ 034, 07 BBN 580 ve 07 BIY 30 plakalı araçlara çarptıktan sonra durabildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Akçay’ın çarptığı araçlardan birinin sahibi İsa Kılıç, kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kılıç, sağlık ekipleri gelene kadar Akçay’a ilk yardım müdahalesinde bulundu. Kısa sürede gelen ekipler, Akçay’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Akçay’ın cansız bedeni kamyonun yanındayken mikserdeki beton harcı başka bir araca aktarıldı.

Mikserin çarptığı araç sahibi İsa Kılıç, İş yerimde çalışıyordum. Aracım da park halindeydi. Arkadaşım aradı ve aracımın yanına gelmemi söyledi. 2 araca çarpmış, benim arabayı da koruma demiri takılınca durduğu yere kadar sürüklemiş. Biz direkt şoförün yanına gittik. Gittiğimizde kalp krizi geçiriyordu. 112’deki doktor düz bir zemine yatırmamızı söyledi. Yatırdık ama zaten nabzı atmıyordu” dedi.

Yapılan incelemenin ardından Nusurettin Akçay’ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. (DHA)

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