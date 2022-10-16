Önce çarptı sonra devrildi
Bursa'da sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Kükürtlü Mahallesi Ankara Yolu Caddesi’nde Muhammet Yedikardeş yönetimindeki, sağanağın kayganlaştırdığı yolda aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi.
Bu sırada arkasından gelen Mustafa Kurt idaresindeki otomobil, devrilen araca çarptı. Kazada, sürücülerden Yedikardeş ile diğer otomobilde bulunan Emine Kurt, yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (AA)