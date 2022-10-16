Abone Ol

Önce çarptı sonra devrildi

Bursa'da sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Yayınlanma: 07:43 - 16 Ekim 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Kükürtlü Mahallesi Ankara Yolu Caddesi’nde Muhammet Yedikardeş yönetimindeki, sağanağın kayganlaştırdığı yolda aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi.

Bu sırada arkasından gelen Mustafa Kurt idaresindeki otomobil, devrilen araca çarptı. Kazada, sürücülerden Yedikardeş ile diğer otomobilde bulunan Emine Kurt, yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (AA)

Bursa'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı İlginizi Çekebilir Bursa'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Ankara Bursa İnegöl otomobil Sağlık trafik trafik kazası