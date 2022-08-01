Önce laf attı sonra nişanlısının yanında bıçaklayarak öldürdü

İstanbul Bayrampaşa'da nişanlısını eve bırakmak isteyen İbrahim Öncel, kendilerine laf atarak sataşan Arif Ekrem Marangoz tarafından nişanlısının gözleri önünde defalarca bıçaklayarak öldürdü.

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İbrahim Öncel (23) 29 Temmuz saat 03.00 sıralarında Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi’nde ikamet eden nişanlısı Ecem Naz K.’yi ve onun kuzenini evine bırakmak istedi.

Sokağa girecekleri esnada alkollü olduğu öne sürülen Arif Ekrem Marangoz kendilerine laf atmaya başladı. Bunun üzerine Öncel ile Marangoz arasında arbede yaşandı.

Arbede sırasında Marangoz, Öncel’i sırtından defalarca bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Öncel’i gören nişanlısı yardım çığlıkları attı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Öncel’e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öncel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheli Marangoz’u kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan Marangoz’un, Öncel’i öldürmeden önce sokakta bulunan başka kişilere de saldırdığı öğrenildi. (İHA)

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