Önce vurdular sonra hastane önüne bıraktılar

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir kişi, kendisini silahla yaralayan şahıslar tarafından hastane önüne bırakıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi yada kişiler, husumetli olduğu Kenan C. (50) isimli şahsı ayağından tabanca ile vurarak yaraladı.

Şahıslar sağ ayağından yaralanan Kenan C’yi, kendi araçlarıyla Keskin Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne bırakarak kayıplara karıştı. Acil Servis bölümünde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs, ambulans ile Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Keskin İlçe Emniyet Amirliği ise olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. İHA

İlginizi Çekebilir Otomobille çarpışıp dereye uçan tur minibüsündeki 7 kişi yaralandı