Ordu’nun 3 ilçesinde eğitime kar engeli

Ordu'da yoğun kar yağışı nedeniyle Akkuş, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

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Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitime ara verildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerimizde eğitime 3 Ocak 2022 Pazartesi günü bir gün süre ile ara verilmiştir.

Engeli olan ve hamile kamu görevlileri de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi. (İHA)

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