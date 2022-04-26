Abone Ol

Ortalık savaş alanına döndü! Kız öğrenciler parkta tekme tokat kavga etti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, lise öğrencisi kızlar parkta tekme tokat kavga etti. Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen kavgada, kız öğrencileri çevredekiler güçlükle ayırdı.

Yayınlanma: 16:33 - 26 Nisan 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Olay, öğle saatlerinde, Hürriyet Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi 2 grup kız, okul çıkışında parkta tartıştı.

Sebebi bilinmeyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kız öğrenciler birbirinin saçlarını çekip tekme tokat kavga etti. Çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırılan kızların kavgası, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. (DHA)

3 çocuğunun yanında tekme ve tokat döverek yerde sürükledi! İlginizi Çekebilir 3 çocuğunun yanında tekme ve tokat döverek yerde sürükledi!

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Bursa cep telefonu Hürriyet Kadın kavga okul Şanlıurfa Tokat