Oto galeride 2,5 milyon TL’lik soygun

Avcılar’da gece yarısı oto galerinin önüne gelen hırsızlar yaklaşık 2 buçuk milyon TL’lik soygun yaptı. Para dolu kasa, kamera kayıt cihazı ve 3 otomobilin çalındığı hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde 9 Mart tarihinde gece saat 03.00 sıralarında bir oto galeriye giren hırsızlar yaklaşık 2,5 milyon TL'lik soygun yaptı. Galerinin içindeki para dolu kasayı sürükleyerek dışarı çıkaran hırsızlar, içeride bulunan kamera kayıt cihazını da söktü.

Daha sonra araçların yedek anahtarlarını bulan hırsızlar, galerideki 3 otomobili de çalarak kayıplara karıştı. Sabah durumu fark eden galeri sahipleri ise güvenlik kamerası görüntüleri ile durumu polise bildirdi. Polisin yaptığı çalışmalar doğrultusunda çalınan 2 otomobil bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Çalınan diğer otomobilin ise hâlâ hırsızların elinde olduğu öğrenildi. Hırsızlar, bu çalıntı otomobili kullanarak başka iş yerlerinde de soygun yaparken, polis hırsızları yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

“YAKLAŞIK 2,5 MİLYON TL’LİK ZARARIMIZ VAR”

Oto galerinin sahiplerinden Ömer Alkan, “Gece 3 sıralarında buraya gelip aracı yanaştırıyorlar. Kilidi kırıyorlar. İçeri girip kasayı alıyorlar. Kasayı aldıktan sonra araçlarına yüklüyorlar. Kasada 400 bin TL'ye yakın paramız vardı. Yedek anahtarları ve kamera kayıt cihazını da götürüyorlar. Sonra da içeride 3 tane aracımız vardı. Onları da alıp gidiyorlar. Polisin çalışmaları sonucu 2 aracımız bulunuyor. Diğer geri kalan araçla hırsızlar, dün 5-6 oto galeriyi daha soyuyorlar. Yaklaşık 2 buçuk milyon TL'lik bir zararımız var” dedi. (İHA)

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