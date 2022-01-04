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Otobüsün bagajındaki kolilerin içinde 65 kilo eroin ele geçirildi

Malatya'da, uygulama noktasında durdurulan otobüste yapılan aramda, bagajdaki kolilerinin içinde 65 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.

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Otobüsün bagajındaki kolilerin içinde 65 kilo eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında durdurdukları toplu taşıma araçlarında arama yaptı.

Ekiplerin durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada, bagajdaki kolilerin içinde 65 kilo 650 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan yolcuyu gözaltına alarak, emniyete götürdü. DHA

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