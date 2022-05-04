Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı: 3 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Gölevi Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye şehir merkezi istikametinden Samsun istikametine gitmekte olan ve kırmızı ışıkta bekleyen Recep Aytekin K. idaresindeki kamyonete aynı istikametten gelen Adem A. yönetimindeki otomobil arkadan çarptı.

Kaza sonrası kamyonet sürücüsü Recep Aytekin K., yanında bulunan kızı Fatma Sena K. ile diğer otomobil sürücüsü Adem A. yaralandı. Yararlılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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