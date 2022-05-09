Otomobil park halindeki TIR’a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da, yol kenarında park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Rahime Gülmezer yaşamını yitirdi, sürücü eşi Süleyman Gülmezer yaralandı.

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Kaza, Kütahya-Tavşanlı kara yolu 25’inci kilometresi Köprüören mevkiinde meydana geldi. İsmail Karhan kullandığı TIR arızalanınca emniyet şeridinde durdu. Süleyman Gülmezer, yönetimindeki otomobille, yol kenarında duran TIR’a arkadan çarptı.

Kazada otomobil hurdaya dönerken, içinde yolcu olarak bulunan Rahime Gülmezer olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü eşi Süleyman Gülmezer ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi sıkıştığı araçta yapılan sürücü Süleyman Gülmezer, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Rahime Gülmezer’in cesedi ise polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü İsmail Karhan, ifadesi için emniyete götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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