Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü 5 yaralı

Muğla’nın Seydikemer ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Dont Köyü yakınlarında meydana gelen kazada Dudu Güngörmez yönetimindeki 48 FG 860 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kaza nedeniyle bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Hurda haline gelen otomobilden çıkarılan Hanife Malpınar'ın yaşamını yitirdiği kazada otomobilde bulunan Dudu Güngörmez ile Esma Met, Halil Güngörmez, Batuhan Güngörmez (3) ve Emir Sarışlı (3) yaralı olarak ambulanslara alınarak Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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