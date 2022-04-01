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Otomobilde saklanan 15 kilo eroini ‘Felix’ buldu

Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nce zehir tacirleri ve uyuşturucu satıcıları tarafından piyasaya sürülmek üzere Konya'ya getirilen uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik yapılan operasyonlarda 15.90 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Müslüm EVCİ
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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince rutin yol uygulamasında durdurulan araçta hassas burunlu narkotik köpeği Felix eşliğinde yapılan aramada 30 parça halinde 15 kilo 90 gram eroin maddesi ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak/Nakletmek suçlarından gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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