Otomobile giren böcek kazaya neden oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bayram sabahı meydana gelen kazada kontrolünü kaybeden sürücü karşı şeritten gelen araçla çarpıştı.

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Kuşadası – Aydın yolu üzerinde İskender A.’nın kullandığı otomobile seyir halindeyken böcek girdi.

Sürücü’nün böcek nedeniyle hakimiyetini kaybettiği araç, karşı şeritten gelen Behçet Özal idaresindeki jeep’le çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Özal yönetimindeki jeep takla atarak yol kenarına savruldu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Behçet Özal. , olay yerine gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. Meydana gelen kazada her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)