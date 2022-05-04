Abone Ol

Otoyolda yanan hurda yüklü TIR, küle döndü

Hatay'ın Erzin ilçesinde hareket halindeyken alev alan TIR, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. TIR sürücüsü olaydan yara almadan kurtulurken, araç kullanılmaz hale geldi.

Yayınlanma: 09:04 - 04 Mayıs 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Otoyolda yanan hurda yüklü TIR, küle döndü

Olay, gece saatlerinde Erzin- İskenderun arasındaki otoyolda meydana geldi. İskenderun istikametine giden Süleyman Temiz yönetimindeki hurda yüklü TIR, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Yanmaya başlayan aracı görenler sürücüyü uyarınca Temiz, aracı sağa çekerek itfaiyeye haber verdi. Araç kısa sürede alev topuna döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Sürücünün yara almadan kurtulduğu yangında TIR kullanılamaz hale geldi. Olay nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolda trafik akışı, yangının söndürülmesiyle normale döndü. (DHA)

Şişli'de park halindeki otomobil alev alev yandı İlginizi Çekebilir Şişli'de park halindeki otomobil alev alev yandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Haber Hatay otomobil trafik yangın