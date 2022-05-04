Park halindeki otomobile çarpan araç takla attı, sürücü kayıplara karıştı

Edirne’de park halindeki otomobile çarparak takla atan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Edirne Fatih Mahallesi'nde İbrahim Ay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 22 KB 178 plakalı otomobil Gürkan Karakoç'a ait park halindeki 22 NN 002 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra yan yattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından otomobilde bulunan Funda Ş.'yi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili açıklamalarda bulunan vatandaşlar, patlama şiddetinde bir sesle evlerinden çıktıktan sonra kaza olduğunu fark ettiklerini ve sürücünün olay yerinden kaçtığını söyledi. Polis ekipleri kazadan sonra kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)