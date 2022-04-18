Abone Ol

Parkta oturdukları bankı kırıp, demir parçalarını çaldılar

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gece saatlerinde geldikleri parkta, bir süre oturdukları bankı, 12 dakika uğraşıp kıran 2 şüpheli, demir parçalarını çaldı. O anlar parkın güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlanma: 16:25 - 18 Nisan 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Nusaybin ilçesinde geçen hafta saat 22.30 sıralarında Fırat Mahallesi Saray Sokak TOKİ Konutları 4. Etap’taki parka gelen 2 şüpheli, bir süre bankta oturdu. Daha sonra şüpheliler bankı sökmeye çalıştı.

12 dakika uğraşan şüpheliler, parçaladıkları bankın demir aksamlarını alarak gitti. Park görevlilerinin fark etmesiyle izlenen güvenlik kamerasından hırsızlık tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. (DHA)

Vandallar Avşa'da kırdı döktü İlginizi Çekebilir Vandallar Avşa'da kırdı döktü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster