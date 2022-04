Patenli çocuğun cenazesi, babası tarafından alındı

Antalya'da hareket halindeki otobüsün altında kalarak hayatını kaybeden patenli çocuklardan Emin Aydın'ın cenazesi, babası tarafından morgdan alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Kırcami Mahallesi, Avni Tolunay Caddesi’nde meydana geldi.

Kent merkezine giden S.G. yönetimindeki özel halk otobüsünün arkasına, 3 patenli çocuk tutundu.

Otobüse tutunarak kayan çocuklardan dengesini kaybedip düşen Emin Aydın, arka tekerleğin altında kaldı. Arkadaşı İskender Oğuz da düşerek yaralandı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Durumu fark eden şoför otobüsü durdururken, çevredekiler kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, Emin Aydın’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından Aydın’ın cenazesi, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kolundan yaralanan Oğuz da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan Emir Gökalp ise ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Hayatını kaybeden Emir Aydın’ın babası ve yakınları, sabah saatlerinde morga geldi. Teslim alınan Aydın’ın cenazesi, defin için Kurşunlu Mezarlığı’na götürüldü. Otobüs şoförü S.G. ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

‘BU TÜR OLAYLARLA HER GÜN KARŞILAŞIYORUZ’

Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yasin Arslan, her 10 araçtan birine patenli çocukların tutunduğunu belirterek, “Gerek ailelerimize, gerek ilgili emniyet kuvvetlerine, gerekse valiliğimize bu konuda tedbir alınması konusunda sürekli sosyal medyadan paylaşımlar yaptık. Bugün gelinen noktada, dün akşam saatlerinde adeta freni patlak kamyon misali bu iş gidiyordu. Kaza dün oldu ve 13 yaşında bir kardeşimiz, evladımız hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Çok üzgünüz ve inşallah bu tür olaylarla karşılaşmayız. Bu konularda tedbir alınır, bu tür olaylarla her gün karşılaşıyoruz. Esnafımız, ‘Aracımızın arkasında patenli var, ne yapayım?’ diyerek sürekli bizi arıyor. Biz de ‘Durdur, arabayı kovala’ dediğimizde, arabalarımızın camını kırıyorlar ya da kaçıp tekrar geliyorlar” dedi.

‘GÜNDE 50’YE YAKIN ŞİKAYET GELİYOR’

Otobüse yapışan patenlilerin herkesin çocuğu olduğuna dikkati çeken Arslan, “Otobüse tutunan gençleri gördüğümüzde uyarmalıyız. Bu sadece otobüs olmayabilir, nakliye aracı olabilir. Burada şoför arkadaşlarımız, korna ile ya da aracı durdurarak uyarmalı. Ana caddelerde uygulama yapılmalı ve bu durumlara müdahale edilmeli” diye konuştu.

Kendilerine otobüs esnafından günde 50’ye yakın şikayet geldiğini vurgulayan Arslan, “Biz de gerekli yerleri arıyoruz ama onlar gelinceye kadar arabanın arkasından ayrılıyorlar. Bu durum artık had safhada. Her 10 arabadan birinde patenli gençlerin tutunup, gittiğini görüyoruz. Bunlara müdahale etmeliyiz. Müdahale ettiğimizde bize kızıyorlar. Daha önce bir arkadaşımız patenli gençleri kovaladıktan sonra yakalayıp, dövdüğünde ailesi, ‘Bizim oğlumuzu nasıl döver ya da tokat atar’ şeklinde tepkiyle karşılaştık. Keşke bu yaşanan durum da öyle olsaydı. Can kaybı yaşanmasaydı. Keşkeleri yaşamamak adına çocuklarımızı patenle sokağa salmayalım” ifadelerini kullandı.

‘VATANDAŞLAR DAHA DUYARLI OLMALI’

Patenli çocukların otobüs arkasına tutundukları esnada en fazla durumu emniyete haber verebildiklerini ifade eden Arslan, “Bizim ceza yazma durumumuz söz konusu değil. Emniyete ve valiliğe iş düşüyor. Uygulamalar artmalı ve vatandaşlarımızın artık daha duyarlı olacağına inanıyorum” dedi.

Bu arada, Emir Aydın’ın hayatını kaybettiği günün akşamında patenli çocukların şehrin başka noktalarında otobüslere tutunarak gittiği anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Sosyal medyada canlı yayın yaparken kaza yaptı!