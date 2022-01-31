Havai fişek fabrikasında patlama davasının 7’nci duruşmasının ilk günü sona erdi

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin dava, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaayı tekrar etmesi sonrasında müştekiler ve müşteki avukatlarının beyanlarını sunmasıyla devam etti. Mahkeme heyeti, yarın sanık ve avukatlarının esasa ilişkin beyanlarını almaya devam edecek.

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Sakarya’nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevki’inde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020’de meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 127 kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin davanın 7'nci duruşması Ferizli ilçesindeki yeni cezaevi kampüsünde bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonu’nda görülmeye başlandı

“ADALET YERİNİ BULSUN, BAŞKA CANLAR YANMASIN”

Mahkeme heyeti hem sanık hem de müşteki avukatlarının beyanlarını dinledi. Patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmazın kardeşi Mervenur Yılmaz mahkeme heyetine sunduğu beyanında annesinin patlamanın ardından hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor günler geçirdiğini ifade ederek, “Ben anneme 1,5 yıldır ağabeyimin canı yanmadan hayatını kaybettiğini inandırmaya çalışıyorum. Adalet yerini bulsun, başka canlar yanmasın” dedi.

“BURADA KAÇAK PATLAYICI DEPOLAMIŞSINIZ'”

Patlamada hayatını kaybeden işçilerden Seyfi Çanakçının yeğeni avukat Gülşen Uzuner, “Bir iki günlük bir ihmalden bahsetmiyoruz. Üretim için hiçbir güvenlik önlemi almadan patlayıcı yığılmış, kaçak patlayıcı depolamışsınız. Siz bu sonucu tercih etmişsiniz. Bu dosya kapsamında vereceğiniz karar bilinçli taksir olamaz. Olası kast suçundan cezalandırılması talebimizi yineliyoruz” diye konuştu.

“YÜZEYSEL BİR YARGILAMA YAPILARAK DOSYA KARARA ÇIKARILMAKTADIR”

Fabrika sahibi tutuksuz yargılanan Ali Rıza Ekrem Coşkun’un avukatı Ali Talip Çankaya dosyanın aceleye getirilerek karara bağlanmaya çalışıldığını belirterek, “Yüzeysel bir yargılama yapılarak dosya karara çıkarılmaktadır. Patlamanın asıl nedeni belli değildir. Öne sürülen tüm iddialar, tek tek çürütülmüştür. İddia makamının mütalaasını kabul etmiyoruz. Çelişkilere rağmen dosya karara çıkarılamaz. Müvekkilin beraatini ve lehe olan hususların kullanılmasını talep ediyoruz” dedi.

Mahkeme heyeti, müşteki avukatlarının 2’si tutuklu 7 sanığın suçlarının olası kasıt üzerinden değerlendirilmesi talebini göz önünde bulundurdu. Bunun üzerine sanıkların 7şer kez ‘olası kasıtla ölüme sebebiyet verme’ ve 107’şer kez ‘olası kastla yaralamaya sebebiyet verme’ suçlarından değerlendirilebilme ihtimaline karşı her iki taraf avukatlarına ek savunma hakkı verdi. Konuya ilişkin söz alan sanık avukatları, bu suçlamaya ilişkin savunmalarını hazırlamak için ek süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti yarın sanık ve avukatların esasa ilişkin beyanlarını almaya devam edecek. İHA-DHA