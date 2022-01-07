Pes! Hırsızlar bu defa da mezarlığa dadandılar

Mersin'in Yenişehir ilçesinde mezarlığa giren hırsızlar, halkın kullanımı için kısa süre önce inşa edilen tuvaletlerin bulunduğu tesiste 5 kapı ile 4 batarya ve 3 el kurutma makinesini çaldı.

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Mersin Büyükşehir Belediyesinin Yenişehir ilçesindeki Çiftlikköy Mezarlığına halkın kullanımı için kısa süre inşa edilen erkek, kadın ve engelli tuvaletlerinin bulunduğu tesise dün akşam saatlerinde giren kişiler, 5 kapı ile tuvaletlerin içindeki 4 batarya ve 3 el kurutma makinesini çaldı.

Sabah saatlerinde rutin denetimini yapan personel, hırsızlığı fark edip polise haber verdi. Gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Büyükşehir Belediyesi de tuvaletlerin yenilenmesi için çalışma başlattı.



5 KAPI, 4 BATARYA, 3 EL KURUTMA MAKİNESİNİ ÇALMIŞLAR

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Mezarlıklar, Cenaze ve Defin Hizmetleri Şube Müdürü Murat Namlı, olayın araştırıldığını belirterek, şöyle konuştu:

“Personelimiz sabah geldiğinde yaptığı kontroller neticesinde 5 adet kapımızın, 4 adet bataryamızın, 3 adet de el kurutma makinemizin hırsızlar tarafından çalındığını tespit etmiş. İlgili polis merkezine müracaat ettik. Polisler gerekli incelemeleri yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri de incelemelerini tamamladılar. Gerekli yasal işlemleri başlattık.”

Polis, ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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