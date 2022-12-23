Polis olduğunu söyleyen dolandırıcı, bir çifti 700 bin lira dolandırdı

Kastamonu'da bir zanlı, telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıttığı çifti yaklaşık 700 bin lira dolandırdı.

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Candaroğulları Mahallesi’nde ikamet eden Şerafettin ile eşi Sultan T’yi telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan bir şüpheli, çiftin adlarının hırsızlık soruşturmasında geçtiğini, bu kapsamda evlerinde arama yapacaklarını söyledi.

Bir süre sonra çiftin evine gidip yaklaşık 700 bin lira değerindeki ziynet eşyaları ile dövizi alan şüpheli, bunları çalınanlarla karşılaştırıp daha sonra geri getireceklerini söyleyerek ayrıldı.

Çiftin durumu bildirmesi üzerine eve gelen çocukları, anne babalarının dolandırıldığını anlayarak polise haber verdi.

Eve giden polis ekipleri, çiftin ifadesini aldıktan sonra şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)