Polis rehineyi kurtarmak için sokak ortasında vurmuştu, zanlı bu sabah öldü

Bursa'da bir otelde Beyza A.'yı başına silah dayayıp rehin alan Raşit Atilla, polis tarafından vurulmuştu. Hastanede tedavi altına alınan Raşit Atilla, 2 gün sonra hayatını kaybetti.

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Osmangazi ilçesi, Sakarya Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki bir otelde kalan Beyza A.’yı cumartesi günü saat 18:20 sıralarında otele gidip başına silah dayayarak rehin alan ve çok sayıda suçtan sabıkalı Raşit Atilla, dışarıya çıkardığı kadın ile birlikte Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde yürümeye başladı.

Kadının çığlıkları üzerine vatandaşlar polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede çok sayıda resmi ve sivil polis sevk edildi. Polisler uzun süre elinde silahla tehditler savuran Raşit Atilla.’yı ikna etmeye çalıştı.

BİR ANDA SİLAHLAR PATLADI

Beyza A.’nın başına dayadığı silahı bir anda kendi başına çeviren Raşit Atilla polis ekipleri tarafından vurulup etkisiz hale getirildi. Raşit Atilla’nın elinden polis tarafından kurtarılan Beyza A. ise olayın şoku ile çığlık atarak ağladı.

Çevrede güvenlik şeridi çeken polis ekipleri vatandaşları olay yerinden uzaklaştırırken olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı Raşit Atilla’nın ilk müdahalesini olay yerinde yapıp hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan Raşit A., bugün hayatını kaybetti.

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