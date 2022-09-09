Polisin şehit olduğu kazada TIR şoförüne ilk duruşmada tahliye

Sultanbeyli'de dur ihtarına uymayan otomobili kovalarken motosikletiyle TIR'a çarparak şehit olan polis memuru Hüseyin Duman'ın ölümüne ve bir polis memurunun da yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan TIR şoförü Vedat Gökçe'nin ilk duruşmada tahliyesine karar verildi.

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İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Vedat Gökçe getirildi. Duruşmada şehit olan polis memuru Hüseyin Dumanın babası Mustafa Duman ile kazada yaralanan polis memuru Gökmen Baykara ve taraf avukatları hazır bulundu.

“GÖRDÜĞÜM ANDA DURDUM AMA KENDİSİ DURMADI”

Sanık Vedat Gökçe suçlamaları kabul etmediğini belirterek, şunları söyledi:

“Olay tarihinde yeşil ışığın yanmasıyla yola devam ettiğim sırada birden kırmızı ışığın yandığı taraftan motosiklet aracımın sol ön kısmına çarptı. Motosikletin geldiğini fark edince frene bastım ancak motosiklet sürücüsü durmadı. Kazada herhangi bir kusurum yoktur. Motosikleti gördüğüm anda yavaş olduğum için durdum ama kendisi durmadı.

Kaza olunca hemen araçtan inip baktığımda her ikisi de yaralı vaziyette olduğunu gördüm. Olay yerine gelen başka bir motorlu ekip de müdahale etti ve hastaneye kaldırıldılar. Kaza öncesinde herhangi bir siren sesi duymadım. Polis motosikleti olduğunu fark edebileceğim bir ışıkta görmedim. 4 aydır tutukluyum. Şehit ailesine başsağlığı diliyorum. Tahliyemi talep ediyorum.”

“BİZE YOL VERMEDİ”

Kaza sırasında yaralanan polis memuru Gökmen Baykara ise olay anını anlattı. Polis memuru Baykara, “Olay günü vefat eden ekip arkadaşım Hüseyin Duman ile birlikte kaçan şahısları yakalamak amacıyla motosiklet ile peşlerine düştük. Motosiklete biner binmez çakar ve siren seslerini açtık ancak yaka kamerası açık değildi. Kovalamaca sırasında hızımız 60 km/h civarıydı. Takip sırasında şahıslar yoldan geçti arkasında sanığın kullandığı tırla çarpıştık. Ancak kazanın nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Çakar ve sirenler açık olduğu için TIR şoförünün bizi görmesi gerektiği kanaatindeyim. Geçiş üstünlüğümüz de olduğu halde bize yol vermediği ve kazaya sebep olduğu için sanıktan şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

SAVCI SANIĞIN TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Görüşü sorulan duruşma savcısı eksik hususların giderilmesini, dosyaya sunulan bilirkişi raporunda kusur durumu, tutuklu bulunduğu süre gözetilerek sanığın tahliyesine karar verilmesini talep etti. Savcı, mahkemenin sanık hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını da istedi.

“OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILARAK YENİDEN BİLİRKİŞİDEN RAPOR ALINSIN”

Şehit polis memuru Hüseyin Dumanın babası Mustafa Dumanda sanıktan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istediğini belirtti. Şikayetçi avukatı, “Dosya kapsamında yer alan kaza tespit tutanağında şehit polisimizin kusursuz olduğu belirtilmişken, daha sonra alınan raporda ise kusurlu olduğu belirtilmiş. Biz raporlar arasındaki bu çelişkinin giderilmesi için olay yerinde keşif yapılarak yeniden bilirkişiden rapor alınmasını istiyoruz. Sanığın ise bu aşamada tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

SANIĞA TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti, kaza tespit tutanağı ile bilirkişi raporu arasındaki çelişkinin giderilmesi için dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderilerek rapor hazırlanmasına karar verdi. Heyet, tutuklu sanık Vedat Gökçenin tutuklu kaldığı süre ve mevcut delil durumu dikkate alınarak yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmederek duruşmayı erteledi.

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