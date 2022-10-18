Polisten kaçan alkollü sürücü yakalanınca: Ben sürmüyordum

Bursa'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü yakalandı. Rahat tavırlarıyla dikkati çeken alkollü sürücü "Ben sürmüyordum. Şikayetçi olurum yarın" dedi.

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İnegöl Mobilya Sanayi bölgesinde devriye görevinde bulunan polis ekibi, durumundan şüphelendiği otomobili durdurmak istedi.

Ancak polisin ‘dur' ihtarına uymayan sürücü otomobilin hızını arttırıp kaçmaya başladı. Anons üzerine bölgeye sevk edilen takviye ekipler sanayinin çıkışlarını kapatarak önlem aldı.

Yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından çıkış yolları kapatıldığı için otomobili terk eden 4 kişi, bu kez yaya olarak kaçmaya çalıştı. Bölgeyi abluka altına alan polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakaladı.

‘ŞİKAYETÇİ OLURUM YARIN’

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, otomobili Ömer Lütfü G.’nin (23) kullandığını tespit etti.

Ancak aracı kullanmadığını iddia eden Ömer Lütfü G., alkol testi yapmak isteyen polis ekiplerine “Ben sürmüyordum. Şikayetçi olurum yarın” diyerek tepki gösterdi.

Polis ekiplerinin yaptığı alkol testinde 1.30 promil alkollü olduğu belirlenen Ömer Lütfü G.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı.

Sürücü Ömer Lütfü G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken araç çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. (DHA)

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