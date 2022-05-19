Pompalı tüfekle annesini öldürüp, 3 komşuyu yaraladı

Eskişehir'de İ.A. adlı erkek çocuğu, 1 yıl önce babası Erkan A.'dan boşanan annesi Serap Bor'u pompalı tüfekle öldürürken, 3 komşuyu da yaralayıp, otomobille kaçtı. Mobese ve güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alınırken, İ.A.nın yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

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Tepebaşı ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi Ertorun Sokak’ta oturan Serap Bor, 1 yıl önce Erkan A. ile boşandı.

Erkek çocukları İ.A. ise babasıyla Afyonkarahisarın Emirdağ ilçesine bağlı Aşağıpiribeyli köyünde yaşamaya başladı.

İddiaya göre, sabah saatlerinde otomobille Aşağıpiribeyli köyünden Fevziçakmak Mahallesine gelen İ.A., yanında getirdiği pompalı tüfekle tartıştığı annesi Serap Borun yanı sıra ekmek yapmak için toplanan komşuları Ayşe Altın (60), Döndü Çayır (61), Türkan Çimeni (50) bilinmeyen nedenle vurdu.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Serap Borun hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan komşular ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Göğsünden yaralanan Çayırın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Olayın ardından İ.A.nın yakalanması için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çalışma başlattı. Mahalleye çıkan mobese ve güvenlik kameralarının kayıtları ise incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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