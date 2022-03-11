Prize takılı radyonun fişi yangına neden oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde, prize takılı radyonun alev alması sonucu çıkan yangında, evin yatak kullanılmaz hale geldi.

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Serik ilçesi Merkez Mahallesi 2069 sokaktaki bir apartmanın üçüncü katında Salih Özen’e ait dairenin yatak odasında, saat 21.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangına müdahale eden Salih Özen, ellerinden hafif yaralandı. Özenin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, Serik itfaiye biriminden 2 itfaiye aracının müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Olay anını anlatan Salih Özen, “Yatak odasında radyonun fişi prizde takılıydı. Radyonun fişi ısınmış, yangın oradan çıktı. Yangını söndürmeye çalıştım. İtfaiyeyi aradım. Yatak odası tamamen yandı. Allah’tan bize bir şey olmadı. Ellerim hafif yandı, başka bir şeyim yok” dedi. (DHA)