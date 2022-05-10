Ray üzerinde başı gövdesinden ayrılmış erkek cesedi bulundu

Diyarbakır'da etrafı demir çitlerle kapalı tren rayları üzerinde başı gövdesinden ayrılmış erkek cesedi bulundu.

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Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi’nde bulunan etrafı demir çitlerle kapatılmış tren rayı üzerinde öğle saatlerinde başı kesik erkek cesedi ihbarı yapıldı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, raylar üzerindeki başı gövdesinden ayrılmış ceset buldu. Cesedin üzerinden 27 yaşındaki Recep Alak’a ait kimlik çıktı. Bu arada inceleme yapılırken fark edilen bir tren olay yerine gelmeden durduruldu. Yapılan incelemenin ardından ceset otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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