Roma dönemine ait bin 124 parça tarihi eser ele geçirildi

Antalya'nın Finike ilçesinde jandarma tarafından Roma dönemine ait bin 124 parça tarihi eser ele geçirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Finike’nin Arif Mahallesindeki H.A’da çok sayıda tarihi eser niteliğinde obje bulunduğu istihbaratına ulaştı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Finike JASAT ve Çatallar Jandarma Karakol Komutanlığı ortak gerçekleştirdikleri operasyonda, 1 adet dedektör, 1 adet kılıç, 1 adet hassas terazi, 173 adet takı, yüzük, kolye ucu, mızrak ucu, madalyon, mühür ve gümüş bileklikten oluşan çeşitli objeler ele geçirildi.

Aramaların devamında 950 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke olmak üzere toplamda bin 124 parça tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele bulundu. Nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda şüpheli H.A, gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmada ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.