Sağanak ve dolu; metrekareye 200 kilogram yağmur düştü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, etkili olan kuvvetli yağmur ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji verilerine göre, ilçede 24 saatte metrekareye yaklaşık 200 kilogram yağış düştü.

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Marmaris’te dün başlayan ve gün boyu devam eden, aralıklı olarak kuvvetini artıran sağanak yağış, saat 23.15 sıralarında yerini doluya bıraktı. 20 dakika boyunca kuvvetli yağan dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Tıkanan rögarlar, taşan dereler nedeniyle sokaklar ve evlerin bahçeleri sular altına kaldı. Dolunun ardından gece boyunca devam eden yağmur, sabahın ilk saatlerine kadar aralıklı kuvvetli sağanak olarak yağdı.

Marmaris-İçmeler, İçmeler-Turunç ve Asparan Mevkii-Hisarönü kara yolu civarında düşen kaya parçaları ekipler tarafından temizlendi. Asparan mevkiinde taşan dere nedeniyle köprü betonları çöktü, yol trafiğe kapatıldı.

BİRÇOK YERİ SU BASTI

Yazın çıkan orman yangınlarında çıplak kalan dağ eteklerinden inen çamurlu su, İçmeler Mahallesi’nde dört sokağı nehre çevirdi. Belediye ekiplerinin müdahalesiyle sular tahliye edilerek atıklarla tıkanan rögarlar açılıp temizlendi. İlk belirlemelere göre 11 evin balkon ve terasları dolu yağışı nedeniyle su bastı. 14 iş yerinin açık kalan dükkan tenteleri dolu nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Camları kırılan 17 araçta ise maddi hasar meydana geldi. Gece boyunca seferber olan belediye ekipleri sağanak yağış ve doludan etkilenen alanlarda çalışmalarını sürdürdü. Belediye ekipleri hasar tespiti için çalışma başlattı. İlçe merkezinde zaman zaman kuvvetli sağanağa dönen yağış etkisini göstermeye devam ediyor.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, 24 saatte metrekareye yaklaşık 200 kilogram yağmurun düştüğünü, yağışların gün boyunca aralıklı kuvvetli sağanak şeklinde devam edeceğini bildirdi. (DHA)

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