Sahilde bisikletlilere saldıran Belçika kurdu köpek barınağa götürüldü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sahilde bisikletlilere saldıran Belçika kurdu cinsi köpek, belediye ekipleri tarafından yakalanarak barınağa götürüldü.

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Gölcük Değirmendere Sahilinde saat 12.30 sıralarında başıboş gezen bir Belçika kurdu cinsi köpek, sahilde bisiklet sürenlere saldırdı.

Bazı kişilerin bisikletlerine de zarar veren köpek daha sonra kaçtı. O anları görenler durumu yetkililere bildirdi. Belediye ekipleri tarafından yakalanan köpek, barınağa götürüldü. (DHA)

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