Abone Ol

Sahilde bisikletlilere saldıran Belçika kurdu köpek barınağa götürüldü 

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sahilde bisikletlilere saldıran Belçika kurdu cinsi köpek, belediye ekipleri tarafından yakalanarak barınağa götürüldü. 

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sahilde bisikletlilere saldıran Belçika kurdu köpek barınağa götürüldü 

Gölcük Değirmendere Sahilinde saat  12.30 sıralarında başıboş gezen bir Belçika kurdu cinsi köpek, sahilde bisiklet sürenlere saldırdı.

Bazı kişilerin bisikletlerine de zarar veren köpek daha sonra kaçtı. O anları görenler durumu yetkililere bildirdi. Belediye ekipleri tarafından yakalanan köpek, barınağa götürüldü. (DHA)

Saldıran pitbullun sahipsiz olmadığı ortaya çıktı İlginizi Çekebilir Saldıran pitbullun sahipsiz olmadığı ortaya çıktı Pitbullu çocukların üzerine salan şüpheliye para cezası İlginizi Çekebilir Pitbullu çocukların üzerine salan şüpheliye para cezası

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Belçika Bisiklet Kocaeli köpek para