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Sahte sürücü belgesi düzenleyen 3 şüpheli yakalandı

Malatya'da sahte sürücü belgesi düzenledikleri iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

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Sahte sürücü belgesi düzenleyen 3 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir sürücü kursunda sahte sürücü belgesi düzenlendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışma sonucu olaya ilişkin 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 2’i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi, 1’i ise sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı. (AA)

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