Sahte ürünlere etiket basan şüpheliler yakalandı
İstanbul'da sigara kağıdından, motor yağına; kolonyadan, saç serumuna, hemen her ürünün sahteleri için ambalaj ve etiket üreten 2 şüpheli operasyonla yakalandı. Baskında, çok sayıda sahte ürün ambalajı ele geçirildi.
Operasyon, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, 2 kişinin hemen her tür sahte ürün için, bandrol ve etiket hazırlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmaların ardından 12 Ağustos'ta Beylikdüzü ve Silivri'de operasyon düzenlendi.
ÇOK SAYIDA ETİKET
Baskında polisin peşinde olduğu 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 168 bin 400 tütün paketi ambalajı, 17 bin dezenfektan etiketi, 15 bin saç serumu etiketi, 8 bin kolonya etiketi, 6 bin adet motor yağı etiketi, 4 bin 500 adet şampuan etiketi, 2 adet cinsel ürün etiketi, çok sayıda alkollü içecek ve rulolar halinde boş etiket ele geçirildi. Farklı ürünlere ait boş kutuların da bulunduğu aramalarda baskı kalıplarına, bilgisayar ve dijital malzemelere de el konuldu.
SAHTECİLİKTEN İŞLEM YAPILDI
Şüpheliler hakkında 6797 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Özel Belgede Sahtecilik” suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.