Sahte ürünlere etiket basan şüpheliler yakalandı

İstanbul'da sigara kağıdından, motor yağına; kolonyadan, saç serumuna, hemen her ürünün sahteleri için ambalaj ve etiket üreten 2 şüpheli operasyonla yakalandı. Baskında, çok sayıda sahte ürün ambalajı ele geçirildi.

Habip ATAM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Operasyon, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, 2 kişinin hemen her tür sahte ürün için, bandrol ve etiket hazırlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmaların ardından 12 Ağustos'ta Beylikdüzü ve Silivri'de operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA ETİKET

Baskında polisin peşinde olduğu 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 168 bin 400 tütün paketi ambalajı, 17 bin dezenfektan etiketi, 15 bin saç serumu etiketi, 8 bin kolonya etiketi, 6 bin adet motor yağı etiketi, 4 bin 500 adet şampuan etiketi, 2 adet cinsel ürün etiketi, çok sayıda alkollü içecek ve rulolar halinde boş etiket ele geçirildi. Farklı ürünlere ait boş kutuların da bulunduğu aramalarda baskı kalıplarına, bilgisayar ve dijital malzemelere de el konuldu.

SAHTECİLİKTEN İŞLEM YAPILDI

Şüpheliler hakkında 6797 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Özel Belgede Sahtecilik” suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.

İlginizi Çekebilir İzmir'de sahte içki deposuna baskın! 25 bin litre etil alkol ele geçirildi