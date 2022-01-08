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Samsun’da 10 bin 668 adet sentetik ecza ele geçirildi

Samsun'da jandarma ekiplerinin takibi sonucu bir otomobilde 10 bin 668 adet sentetik ecza ele geçirildi.

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Samsun’da 10 bin 668 adet sentetik ecza ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmada Anadolu Mahallesi’nde bir otomobili durdurarak arama yaptı.

Yapılan aramada 10 bin 668 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili S.A. ve S.Y. gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan S.A. ve S.Y. “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. İHA

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