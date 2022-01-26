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Samsun’da sokak ortasında infaz

Samsun'da sokak ortasında içinde bulunduğu otomobilin şoför koltuğunda silahlı saldırıya uğrayan 6 çocuk babası bir kişi kafasından vurularak olay yerinde hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 07:51 - 26 Ocak 2022 Güncellenme:
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Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Eskişehir Sokak üzerinde gece meydana geldi.

6 çocuk babası Mustafa Yağbasan (39) içinde bulunduğu otomobilin şoför koltuğunda otururken silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu kafasından vurulan Mustafa Yağbasan olay yerinde hayatını kaybetti. Olay polise haber verildi.

Polis olay yerinde incelemede bulunurken, kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçtı. Mustafa Yağbasan’ın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.(İHA)

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