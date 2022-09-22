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Samsun’da zincirleme kaza! 9 araç birbirine girdi: 5 yaralı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 1 hafif ticari araç ve 8 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 5 kişi yaralandı. 

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Samsun’da zincirleme kaza! 9 araç birbirine girdi: 5 yaralı

Kaza, saat 08.30 sıralarında Samsun- Ordu yolunda meydana geldi. Ordu yönüne giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, refüje çarptı.

Arkadan başka otomobilin de çarpmasıyla 1 hafif ticari araç ve 8 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada hasar gören araçlardaki 5 kişi, yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle ulaşım, aksarken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından 1 saat sonra normale döndü. (DHA)

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