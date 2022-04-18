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Şanlıurfa’da tefeci operasyonunda 3 tutuklama

Şanlıurfa'da, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3ü tutuklandı.

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Şanlıurfa’da tefeci operasyonunda 3 tutuklama

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Baskınlarda, paraya ihtiyacı olan vatandaşlara borç verdikten sonra senet imzalatıp ellerindeki malları baskı ve tehditle aldıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerindeki aramalarda ise çok sayıda pos cihazı, kredi kartı, senet, uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen ve ismi açıklanmayan şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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