Sapık komşuya 15 yıl 5 ay hapis cezası

Diyarbakır'da zorla girdiği bir evde N.T adlı kadına cinsel saldırıda bulunmak isterken kadının çığlıkları ve evdeki küçük çocuklarının bağırma sesleri üzerine komşuları tarafından engellenen Suriyeli Welid Selam, nitelikli cinsel saldırı ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından 15 yıl 5 ay hapisle cezalandırıldı.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'ın Şehitlik semtinde evli iki çocuk annesi N.T adlı kadına cinsel saldırı suçundan tutuklanan Suriyeli sığınmacı Welid Selam'ın yargılanması Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Tercüman aracılığıyla ifadesi alınan sanık “Beş yıl önce Suriye'den kaçarak Türkiye'ye geldim. N.T adlı kadınla evlerimiz karşılıklıdır. Kaldığım evin balkonundan onun oturduğu evi görebiliyorum. Balkona hava almak için çıktığında onu izliyordum.

Olay günü şeytana uydum ve kapısını çaldım. Açar açmaz üzerine saldırıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştım. Ellerini tutarak öpmek istedim, ama engel oluyordu. Kadının kocasıyla arasının bozuk olduğunu öğrenince böyle bir şey yapmaya karar verdim. Çocukları gelerek sırtımı yumruklayıp kadını kurtarmak isterken, tanımadığım bir erkek beni kadının üzerinden kaldırdı. Beni merdivenlere doğru fırlatınca kaçtım. Eve giderken polisler beni yakaladı. Sokaklarda dilencilik yaparak geçiniyorum. Akıl ve ruh sağlığı sorunum vardır” dedi.

DÜRBÜNDEN BAKTIĞIMDA ELİYLE KAPATMIŞTI

Mağdur N.T ise, “Çocuklarımla otururken kapı çalındı, dürbünden bakmak istediğimde eliyle kapatmıştı, bir şey göremedim. Sonra kapı yumruklanınca aralıklı açtığım esnada kapıyı iterek içeri girip saldırdı. Beni yere yatırıp öpmeye çalışıyor, ben direniyordum. Üzerimde eşofman ve tişört vardı.

Kıyafetlerimi çıkarmaya çalışırken çocuklarım ona engel oluyordu. Kızım bağırıp yardım isteyince bitişik komşumuz gelip beni kurtarmamış olsaydı çocuklarımın gözü önünde bana tecavüz edecekti. Bu olaydan 4 gün önce de kapımızı çalıp içeri girmek istedi, bir şeyler söyledi, ben dilinden anlamadığım için içeri almadım. Eşim çok sinirli olduğu için bu konuyu da başımız belaya girmesin diye kendisine anlatmadım. Balkonda otururken beni sürekli gözetleyip taciz ediyordu. Bu olaydan sonra iki kızımın psikolojisi bozuldu. Şikâyetçiyim” diye konuştu.

İÇERİ GİRDİĞİMDE KADININ ÜZERİNE ÇULLANMIŞTI

Kadını kurtaran komşusu S.M'de tanık olarak ifadesinde, “Kadının kızı kapımızı çaldı ve ‘Amca yardım et' dedi. Bende eve girdiğimde bağırma sesleri geliyordu. Sanık kadını yere yatırmış üzerine çullanmıştı, zorla kaldırdım ve kapı açık olduğu için kaçtı” dedi.

Dicle Üniversitesinden alınan doktor raporunda akıl ve ruh sağlığının yerinde, bildirildi

Mahkeme, suç saatinin 20.10 olması nedeniyle sanığın geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal ederek nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs suçunun sabit olduğuna kanaat getirdi.

BİR ANNENİN MARUZ KALDIĞI BU DURUM VİCDANIMIZI ETKİLEDİ

Mahkeme, bir annenin şehrin orta yerinde ve de çocuklarının gözü önünde tecavüze maruz kalmasının kamu vicdanını yaraladığını belirterek cinsel saldırı suçunun sübuta erdiğini kaydetti.

Mahkeme, sanığın her ne kadar insanların toplu bir arada yaşama zorunluluğunun bulunduğu ortamın sağladığı kolaylıktan faydalanarak cinsel saldırı suçunu gerçekleştirememiş olsa da, iki çocuk sahibi bir annenin kentin göbeğinde maruz kaldığı bu durumun mahkeme heyetinin de vicdanında yarattığı ağır etki de nazara alındığında cezada alt sınırdan uzaklaşılması gerektiğine vurgu yaptı. Sanığın akıl ve ruh sağlığını bahane ederek yargılamayı uzatmaya ve farklı yönlere sevk etme çabası da nazara alındığında hakkında taktiri hiçbir indirim uygulanamayacağını belirtti.

GEÇEN YIL BAŞKA BİR KADINI TACİZ ETMİŞ

Geçen yıl da bir kadını taciz ettiği için hakkında verilen hapis cezasının 5 yıl süreyle ertelendiği ortaya çıkan sanığa mahkeme, ‘nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs’ ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından 15 yıl 5 ay hapis cezası verdi.

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