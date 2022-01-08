Sarıkamış şehitleri için eksi 10 derecede meşaleli yürüyüş

Sarıkamış Harekatı’nda şehit düşen 90 bin Mehmetçiğin anısına binlerce kişi soğuk havada meşaleli yürüyüş yaptı.

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Sarıkamış Harekatı'nın 107. yıldönümünde 90 bin Mehmetçiği anmak için binlerce kişi, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesine aldırış etmeden düzenlenen meşaleli yürüyüşe katıldı. Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen vatandaşlar, gece ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle 3 kilometre yürüyerek Sarıkamış Şehitliği’ne geldi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinden askerlerin de katıldığı yürüyüşün ardından Kars Valisi Türker Öksüz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ve Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, şehitlikte hazırlanan “ruhunuz şad olsun” yazısını meşalelerle ateşledi.

“BÜYÜK BİR KAHRAMANLIK DESTANI YAZDILAR”

Kars Valisi ve Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, “107. anma yıldönümünde Sarıkamış şehitlerini rahmetle, minnetle anıyoruz. Bugün bize bıraktıkları ülkeyi onların bıraktığı büyük emaneti sonsuza kadar inşallah taşıyacağız. Onlar çok büyük bir kahramanlık destanı yazdılar. Donarak şehit oldular, kefenleri bembeyaz kar oldu. Çok dramatik bir durum ama aynı zamanda mücadelenin, azmin, gayretin çok büyük eseri” diye konuştu.

Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikler iki gün boyunca devam edecek.

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