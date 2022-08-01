Scooter kazasında Dilara’nın ölümüne neden olan sürücüye istenen ceza belli oldu

Şişli'de scooter kullanıcısı Dilara Gül'e çarparak ölümüne neden olan sürücü Hakan Akçelik hakkındaki soruşturma tamamlandı. İddianamede, Akçelik'in alkolsüz olduğu, kazada her iki tarafından eşit derecede kusurlu olduğu belirtildi. İddianame, şüpheli Hakan Akçelik hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Osmanbey Halaskargazi Caddesinde 12 Temmuz’da meydana gelen kazada, Mecidiyeköy yönüne ilerleyen Hakan Akçelik’in kullandığı 34 PR 0653 plakalı otomobil, scooter

kullanan Dilara Gül’e çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle scooterdan metrelerce uzağa düşen Gül, ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Bir dans okulunda eğitmen olduğu öğrenilen 23 yaşındaki Dilara Gül hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Hakan Akçelik, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İlk ifadesinde ‘scooterı aniden önüme kırdı, duramadım’ dediği öğrenilen Akçelik, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakan Akçelik, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, taksirle öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELİ HAKKINDA TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA SUÇUNDAN 6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, scooter kullanıcısı Dilara Gül ve otomobil sürücüsü Hakan Akçelik’in eşit derecede kusurlu olduğu ifade edildi. Sürücü Akçelik’in olay sırasında alkolsüz olduğu da iddianamede belirtildi.

Kavşağa yaklaştığı sırada Hakan Akçelik’in trafik ışıklarının yeşilden sarıya döndüğü sırada aracıyla hareket ettiği, bu sırada Gül’ün ise scooter ile manevra ihlali yaptığı kaydedildi. Hazırlanan iddianamede şüpheli Hakan Akçelik hakkında “Taksirle Ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde tutuklu bulunan şüpheli Akçelik ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak. (DHA)

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