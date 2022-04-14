Scooter kullanan kadının öldüğü kazada şoföre 2 yıl 11 ay hapis

Ümraniye'de, park halindeki aracının kapısını açması sonucu, elektrikli scooter kullanan İlknur Akkaya'nın İETT otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle yargılanan araç sürücüsü Rıza Öndil 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada söz alan sanık Rıza Öndil, "Böyle bir olayın olmasını istemezdim. Keşke ölen ben olsaydım" dedi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Ümraniye'de 26 Ekim'de, Rıza Öndil'in park halindeki aracının kapısını açması sonucu elektrikli scooter kullanan İlknur Akkaya'nın, İETT otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetmesine ilişkin araç sürücüsünün “taksirle ölme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliyede edilen sanık Rıza Öndil katıldı. Duruşmada, kazada hayatını kaybeden İlknur Akkaya'nın ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen özel halk otobüsü şoförü M.Y., olay tarihinde otobüs ile Yenidoğan'dan Kadıköy istikametine seyir halinde olduğunu anlatarak, “Yağış yoktu ve yerler kuruydu. Hızımın normal olduğunu hatırlıyorum.

Seyir halindeyken benim önümde ve sağ tarafta seyreden scooter'ın sola doğru yöneldiğini gördüm. Görür görmez fren yaptım. Yeterli mesafe olmadığı için scooter sürücüsünü otobüs altına almıştım. Aramızda yaklaşık 3-5 metre mesafe vardı. Scooter herhangi bir şekilde sağa sola yalpa yapmıyordu. Eğer aracın kapısı açılmamış olsaydı yoluna devam ederdi. Scooter'ın manevra yapması sonucu ani durma ihtimalim yoktu” ifadelerini kullandı.

‘KEŞKE ÖLEN BEN OLSAYDIM’

Söz alan sanık Rıza Öndil, “Böyle bir olayın olmasını istemezdim. Keşke ölen ben olsaydım. Psikolojim bozuldu. Bilinçli olarak yaptığım bir iş değildi” dedi. Sanığın avukatı söz alarak, kazanın meydana gelmesinde sanık kadar İETT şoförü ve maktul scooter sürücüsünün de kusurları olduğunu belirterek, “Kazanın meydana geliş şeklinin de dikkate alınarak müvekkilin cezalandırılırken dikkat edilmesini, müvekkilin lehine olan hükümlerin uygulanmasını talep ederiz” dedi.

İNDİRİM YAPILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Rıza Öndil'i “taksirle bir kişinin ölümüne neden olma” suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, cezada iyi hal indirimi uygulayarak, sanığın 2 yıl 11 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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