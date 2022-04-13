Sendika binasına kumar baskını

Adana'da kumarhaneye dönüştürülen sendika binasına baskın yapan polis, tombala oynattığı belirlenen üç kişiyi gözaltına aldı.

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Sarıçam ilçesinde İnc-İş Sendikası (İncirlik Gıda Sektöründe Çalışanları Genel İş Sendikası) tabelasının asılı olduğu binada tombala usulü kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, binayı takibe aldı. Gece yarısı sendika binasında kumar oynatıldığını saptayan ekipler, baskın için harekete geçti.

EĞİTİM SÜSÜ VERMİŞLER

Dış kapısı iki kilit ve iki sürgü ile güçlendirilmiş, güvenlik kamerasıyla izlenen binanın önüne gelen ekipler, şüphelilerden kapıyı açmalarını istedi. Polisi fark eden şüpheliler, tombala pullarını ve kartlarını yan tarafta atıl durumdaki binaya gizleyip, projeksiyondan eğitim videosu açtı.

Bir süre sonra polise kapıyı açan şüpheliler, sendika içi eğitim verdiklerini söyleyerek, kendilerini kurtarmaya çalıştı. Çevredeki tüm binalar için arama kararı alan polis, tombala pulları ve kartlarını gizlenmiş halde buldu.

50 KİŞİYE 94 BİN 500 TL CEZA

Bina içindeki 50 kişinin yapılan kimlik kontrollerinde sendikaya üye olmadıkları belirlendi. Kumar oynadıkları tespit edilen 50 kişiye toplamda 94 bin 500 lira para cezası kesildi. Ayrıca kumar oynamaya gelenlerin üst aramasında ise bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kumar oynattığı öne sürülen sendika yöneticileri A.D., G.Ö. ve E.A., gözaltına alındı. Sendika binası ise belediye tarafından mühürlendi. (DHA)

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