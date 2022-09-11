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Seradaki tadilat canından etti

Amasya'da kendine ait serada onarım yaptığı sırada elektrik akımına kapılan çiftçi Zekeriya Yüce (41), yaşamını yitirdi.

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Seradaki tadilat canından etti

Olay, dün akşam Kızılca köyünde meydana geldi. Kendine ait sebze serasında onarım yapan Zekeriya Yüce, 6 metre yükseklikteki havalandırma bağlantılarını söktüğü sırada elektrik kablolarına temas etti. Bu sırada Yüce, elektrik akımına kapıldı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yüce’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yüce’nin cenazesi, inceleme sonrası otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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