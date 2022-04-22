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Seramik makinasının altında kalan işçi hayatını kaybetti

Uşak’ta bir fabrikada seramik indirme-yükseltme makinasının altında kalan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

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Seramik makinasının altında kalan işçi hayatını kaybetti

Uşak'ta Banaz'a bağlı Gedikler köyünde faaliyet gösteren bir seramik fabrikasında Hüsamettin Susal (53), kırık seramiklerin kaldırmak amaçlı çalıştığı sırada seramik indirme – yükseltme makinasının altında kaldı.

İhbar sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri, Susal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Susal'ın cenazesi Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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