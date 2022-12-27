Seyyar satıcı kendisini uyaran zabıtayı tabancayla yaraladı
Küçükçekmece'de, okul önünde seyyar satıcılık yapmaması için kendisini uyaran zabıta memurunu tabancayla vurup yaralayan şüpheli olay yerinden kaçtı.
Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi’nde bir okulda seyyar satıcılık yapan şüpheli, çevrede satış yapmaması yönünde kendisini uyaran zabıta memurları ile tartışmaya başladı.
Büyüyen kavgada tabancasıyla zabıta memuru Taner Y’ye ateş eden şüpheli kaçtı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği zabıta memuru hastaneye kaldırıldı.
Kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı. (AA)