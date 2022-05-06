Sigara izmariti mahalleyi yakıyordu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu gece yarısı çıkan yangın evlerin bahçelerine kadar girdi, yangının yoldan geçenlerin attığı sigara izmaritinden kaynaklandığı ileri sürüldü. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yayılmadan önlendi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yokuşbaşı Mahallesi Sulu Hasan Caddesi'nde saat 23:30 sıralarında evlerin arasındaki makilik alanda çıkan yangın korku ve heyecan yaşanmasına neden oldu. Evlerin bahçesine kadar giren yangına önce vatandaşlar hemen ardından olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye 3 arazöz ekibi ile müdahale etti.

AJDA PEKKAN’IN KALDIĞI VİLLANIN YAKININDAKİ ARAZİDE ÇIKTI

Ajda Pekkan’ın yaz aylarında sık sık gelip kaldığı kardeşi Semiramis Pekkan’ın villasının bitişiğindeki yangın heyecanlı anlara sahne oldu. Bazı vatandaşların hortumları ile müdahale ettiği görüldü.

Şiddetli rüzgar nedeniyle sık sık yön değiştiren yangına karşı polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken yangının yoldan geçen birileri tarafından atılan sigara izmaritinin neden olmuş olabileceği belirtildi. Polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı.