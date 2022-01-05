Siirt’te helyum gazı dolu varilde patlama

Siirt'te bir iş yerinde helyum gazı dolu varile kaynak yapan kişi patlama sonucu yaralandı.

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Olay, kent merkezi Barış Mahallesi Abdurrahman Kavak Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir iş yerinde çalışan A.D., helyum gazı variline kaynak yaptığı sırada patlama meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan A.D., Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri, iş yerinde çıkan küçük çaplı yangını kontrol altına alırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)